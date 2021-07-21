الخليج 365 يكشف.. ملامح تشكيل مصر الأولمبي لمباراة إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

استفر شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بشكل كبير على تشكيل فريقه لمباراة إسبانيا.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة إسبانيا صباح يوم الخميس، ضمن الجولة الأولى لمجموعات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وعلم الخليج 365، أن شوقي غريب يتجه للعب بـ3 قلب دفاع، على أن يكون هناك أدوار خاصة لأسامة جلال فيما يخص التقدم كـ"ليبرو وسط ملعب" في بعض الأحيان.

وصرح مصدر لـ"الخليج 365" أن شوقي غريب أيضاً قام بتجربة طريقة لعب أخرى حال احتاج لتطبيقها خلال المباراة، وهي عدم الدفع بأسامة جلال، واللعب بطاهر محمد طاهر بجوار رمضان صبحي خلف أحمد ياسر ريان.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح – أحمد حجازي – أسامة جلال – محمود حمدي "الونش" – كريم العراقي.

وسط الملعب: أكرم توفيق – إمام عاشور.

الهجوم: رمضان صبحي – أحمد ياسر ريان – عمار حمدي.