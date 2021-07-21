قبل ضغط الدوري.. الخطيب يقدم الدعم في مران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تدريبات فريقه استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي مساء الخميس على ملعب الأهلي We السلام في تمام السابعة مساءً في رحلته لاستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري.

الخطيب قدم الدعم للاعبين والجهاز الغني قبل خوض المرحلة الصعبة التي تشهد ضغط شديد للمباريات بدون اللاعبين المنضمين إلى المنتخب الأوليمبي.

ويلعب الأهلي مع البنك الأهلي والانتاج الحربي وأسوان بدون محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد وصلاح محسن وناصر ماهر وأحمد رمضان.