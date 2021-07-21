قنوات مفتوحة تبث مباراة مصطفى محمد بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستعد مصطفى محمد، لاعب جالاتا سراي التركي لأول ظهور محتمل في منافسات دوري أبطال أوروبا، من خلال التصفيات التأهيلية.

ويلعب جالاتا سراي مباراة المرحلة الثانية من التصفيات أمام أيندهوفن الهولندي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، في مباراة الذهاب بملعب الأخير.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" بتعليق حاتم بطيشة، بجانب قناة الشارقة الرياضية بتعليق عبدالحميد الجسمي.

وكان نادي جالاتا سراي التركي، قد رفض تواجد مصطفى محمد، مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب "طوكيو 2020"، بسبب مشاركة الفريق في تصفيات دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد مصطفى محمد ضمن قائمة جالاتا سراي للمباراة.