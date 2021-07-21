اخبار الرياضه

قنوات مفتوحة تبث مباراة مصطفى محمد بدوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستعد مصطفى محمد، لاعب جالاتا سراي التركي لأول ظهور محتمل في منافسات ، من خلال التصفيات التأهيلية.

ويلعب جالاتا سراي مباراة المرحلة الثانية من التصفيات أمام أيندهوفن الهولندي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، في مباراة الذهاب بملعب الأخير.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" بتعليق حاتم بطيشة، بجانب قناة الشارقة بتعليق عبدالحميد الجسمي.

وكان نادي جالاتا سراي التركي، قد رفض تواجد مصطفى محمد، مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب "طوكيو 2020"، بسبب مشاركة الفريق في تصفيات دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد مصطفى محمد ضمن قائمة جالاتا سراي للمباراة.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا