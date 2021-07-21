اتحاد الكرة: ميزانية المنتخب الأولمبي بلغت رقماً كبيراً

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أن ميزانية بعثة المنتخب الأولمبي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بلغت رقماً كبيراً.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لملاقاة إسبانيا يوم الخميس في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات.

ووفقاً للنشرة الإعلامية التي حملت رسالة أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية للاعبي المنتخب الأولمبي، تم التأكيد على أنه قد تم صرف ملايين الجنيهات من أجل توفير كل احتياجات البعثة.

وقال اتحاد الكرة، أن ميزانية المنتخب الأولمبي بلغت رقماً كبيرا كان أخرها استئجار طائرة خاصة.

وأشار اتحاد الكرة إلى سفر طاقم الفريق بالكامل مع كل معداته الفنية والطبية على نفقة الاتحاد من أجل دعمه بكل أسباب التفوق.

وشدد اتحاد الكرة أنه سداد كل مستحقات أعضاء الفريق وعدم وجود أي متأخرات للاعبيه، حيث تم صرف حتى مكافآت آخر المباريات الودية التي لعبها الفريق الشهر الماضي أمام جنوب افريقيا.