8 رسائل هامة من مجاهد للاعبي المنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حرص أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تُدير الاتحاد المصري لكرة القدم على توجيه عدد من الرسائل للمنتخب الأولمبي قبل ساعات من أول مبارياته في أولمبياد طوكيو.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لملاقاة إسبانيا يوم الخميس في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات.

وقال مجاهد في رسالته للاعبي المنتخب الأولمبي "نعلم جيدًا أن القرعة قد أوقعتنا في أقوى مجموعة بالدورة بما تضمه معنا من بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية أسبانيا والأرجنتين بالإضافة إلى استراليا التي لا يستهان بها".

وواصل "إلا أنكم في الوقت نفسه أبطال أفريقيا عن جدارة واستحقاق ويقع عليكم عبء تمثيل القارة أفضل تمثيل أمام العالم في مواجهة أبطال أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا".

وتابع "نثق كل الثقة في إمكاناتكم وقدرتكم على إحداث الفارق وتشريف بلدكم وإسعاد جماهيركم".

وأضاف "لدينا أمل كبير بكم، وهو الأمر الذي جعل من تلبية كل احتياجاتكم أمر، ولم تكن كل الملايين التي صرفها اتحاد الكرة على الفريق منذ نشأته حتى الآن إلا واجب حتمي عليه كاتحاد وأنتم تحملون علم بلادكم كسائر المنتخبات الوطنية وثقة في هذا الفريق وجهازه الفني ولاعبيه، وقدرتهم وامكاناتهم".

وأكمل " إن اطار الأمل الذي يحدونا جعل حرص اتحاد الكرة على الوفاء باحتياجات المنتخب الأولمبي يمتد إلى كل شئ".

وشدد "لم يتردد الاتحاد في حجز طائرة خاصة للفريق حتى اليابان وتأمين رحلة مجموعة اللاعبين التي شاركت بنجاح في نهائي أبطال افريقيا الذي فاز به الأهلي وانضموا إلى الفريق في اليابان، وهو يعكس التعاون الكبير بين الاتحاد وسائر الأندية التي وافقت على آداء بعض مبارياتها المحلية من دون اللاعبين المختارين للمنتخب الأولمبي".

واستمر "اتحاد الكرة يجد سعادة بالغة وهو يؤدي لمنتخباته الوطنية كل هذه الأمور كما اعتاد رافعًا عن كاهل الدولة أي أعباء تخص كرة القدم، وهو أمر واجب علينا".

واختتم "سعينا لمساعدة البعثة الأولمبية بكل ما تمثله من لعبات أخرى بكل ما استطعنا تقديمه كواجب وطني نسعد بآدائه، متمنيًا التوفيق لكل شباب وشابات مصر المشاركين في الدورة".