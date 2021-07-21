للتاريخ.. تعرف على أسماء أكبر بعثة أولمبية في تاريخ مصر للبحث عن الكنز في طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تبحث البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو عن تحقيق إنجازٍ جديدٍ، يضاف إلي سجلها بعد أن حصد أحفاد الفراعنة 29 ميدالية على مدار 21 نسخة سابقة للأولمبياد.

وتشارك مصر ببعثة هي الأكبر في تاريخها بأولمبياد طوكيو 2020، يصل قوامها إلى 134 لاعبًا، ولاعبة يتنافسون في 24 رياضة.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قررت في وقت سابق تكليف المهندس هشام حطب برئاسة البعثة المصرية في طوكيو التي تنطلق في 23 يوليو الجاري.

وتملك مصر تاريخًا جيدًا في الدورات الأولمبية منذ عام 1912، وحتي النسخة الأخيرة في 2016، حيث نجحت في حصد 29 ميدالية متنوعة، بينها: "سبع ميداليات ذهبية، تسع فضيات، و13 ميدالية برونزية".

آخر نسخة شاركت فيها مصر كانت دورة "ريو دي جانيرو" 2016، وحصدت خلالها ثلاث برونزيات عن طريق هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو، وسارة سمير، ومحمد إيهاب في رفع الأثقال، لكنهما سيغيبان عن دورة طوكيو بسبب إيقاف اتحاد رفع الأثقال المصري من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

وغاب أحفاد الفراعنة عن المشاركة فى ثلاث دورات سابقة، وهي: "لوس انجليس 1932، ملبورن 1956، ودورة 1989 بموسكو".

وفي أولمبياد 1928 حصد: "السيد نصير ذهبية رفع الأثقال، إبراهيم مصطفي ذهبية المصارعة الرومانية، ونال فريد سميكة فضية الغطس السلم الثابت، وبرونزية الغطس السلم المتحرك.

وفي أولمبياد 1936 حصدت مصر خمس ميداليات: "ففاز الرباع أنور مصباح بذهبية رفع الأثقال في الوزن الخفيف، خضر التوني بذهبية الوزن المتوسط في رفع الأثقال، صالح سليمان بفضية وزن الريشة، إبراهيم شمس، ووصيف إبراهيم ببرونزيتي وزن الريشة ووزن خفيف".

وفي أولمبياد لندن 1948 حصدت مصر خمس ميداليات من بينها: "ذهبيتان في رفع الأثقال لمحمود فياض وإبراهيم شمس، فضيتان إحداهما في رفع الأثقال لعطية حمودة، وفي المصارعة لمحمود حسن علي، وبرونزية واحدة في المصارعة لإبراهيم عرابي".

فيما حصدت مصر ميدالية وحيدة في دورة هلسنكي 1952 بعد تتويج: "عبدالراشد ببرونزية المصارعة الرومانية".

وفي دورة روما 1960 استعادت مصر نتائجها الجيدة، حيث: "فاز المصارع عثمان سيد بفضية وزن الذبابة، كما حصدت الملاكمة المصرية أول ميدالياتها الأولمبية عن طريق عبدالمنعم الجندي صاحب برونزية وزن الذبابة".

وكان محمد علي رشوان بطل الجودو هو صاحب الميدالية الوحيدة لمصر في دورة لوس أنجلوس 1984 بعد فوزه بالميدالية الفضية.

وفي أثينا 2004 حققت مصر خمس ميداليات، حيث: "توج المصارع المصري الشهير كرم جابر بذهبية وزن 96 كجم، محمد علي فضية الملاكمة للوزن فوق الثقيل، محمد السيد وأحمد إسماعيل ميداليتين برونزيتين في الملاكمة في فئتي الوزن الخفيف والوزن خفيف الثقيل، برونزية التايكوندو لوزن 58 كجم عن طريق تامر بيومي".

وفي بكين 2008 حققت مصر ميدالية وحيدة هي: "برونزية الجودو في وزن 90 كجم لهشام مصباح".

وفي لندن 2012 حصدت ميدالتين: "فضية الشيش لعلاء أبوالقاسم، قبل أن يعود كرم جابر ليفوز بفضية أخري في المصارعة الرومانية في وزن 86 كجم".

وفي النسخة الأخيرة بريو 2016 حصدت مصر ثلاث ميداليات: "برونزية عن طريق هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو، وسارة سمير، ومحمد إيهاب لاعبي منتخب رفع الاثقال".

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية القائمة الكاملة التي ستشارك في أولمبياد طوكيو 2020، وتضم:

في لعبة الخماسي الحديث: "أحمد حامد وأحمد الجندي وأميرة قنديل وهايدل عادل".

وفي السباحة: "علي خلف الله وفريدة عثمان ويوسف رمضان ومروان القماش".

وفي الغطس: "مهاب مهيمن ومها عبدالسلام".

وفي السباحة التوقيعة: "هانا هيكل وليلي علي محمد وجيداء طارق ونورا سيف الدين وفريدة شريف ومريم محمد وأمنية عزت وشهد سامر وملك أياد ونادين وسام وسندس أحمد".

وفي تنس الطاولة: "عمر عصر وخالد عصر وأحمد صالح ودينا مشرف ويسرا حلمي وفرح عبدالعزيز".

وضم فريق رجال سلاح السيف: "زياد السيسي ومهاب ياسر ومدحت معتز ومحمد عامر".

فيما ضم فريق سيدات سلاح الشيش: "يارا الشرقاوي ونورا محمد منير ونهى هاني ومريم الزهيري".

وضم فريق رجال سلاح الشيش: "محمد حسام وعلاء الدين أبوالقاسم ويوسف سناء ومحمد ماهر حمزة".

وفي منافسات التنس دفعت مصر بالثنائي: "ميار شريف ومحمد صفوت".

وفي المصارعة ضمت القائمة المصرية: "محمد إبراهيم كيشو وسمر حمزة وعمرو رضا حسين وضياء الدين كمال وايناس خورشيد وهيثم محمود و محمد متولي وعبداللطيف منيع".

وفي كانوي وكاياك ضمت القائمة كلًا من: "سما أحمد ومؤمن مهران".

وفي الشراع: "خلود منسي وعلي بدوي".

وفي فئة ترامبولين بمنافسات الجمباز تم استدعاء: "سيف شريف وملك حمزة".

وضمت قائمة الجمباز الفني كلًا من: "عمر محمد وماندي عصام وزينة إبراهيم".

أما فريق الجمباز الإيقاعي فضم: "تيا ضياء وسلمى خالد وملك شريف ولوجين إسلام وفريدة أشرف وولينا عمرو، وحبيبة مرزوق وجنى محمد وسارة حليم".

وفي التجديف: "عبدالخالق البنا".

وفي الفروسية: "عبدالقادر سعيد ونائل نصار ومحمد طاهر زيادة ومحمد طارق مصطفى وسامح الدهان".

وضمت قائمة المنتخب المصري لكرة القدم: "محمد الشناوي ومحمود جاد ومحمد صبحي وعمار حمدي وكريم فؤاد وأسامة جلال ومحمد عبدالسلام وأحمد حجازي وصلاح محسن وناصر ماهر ورمضان صبحي وإبراهيم عادل وأكرم توفيق وكريم العراقي وأحمد ياسر ريان وإمام عاشور وأحمد رمضان بيكهام ومحمود حمدي الونش وعبدالرحمن مجدي وأحمد أبوالفتوح وناصر منسي".

وضم فريق كرة اليد: "كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار ومحمد علي وعمر الوكيل بكار وأحمد مؤمن صفا وعلي زين و يحيى الدرع وحسن وليد قداح وأحمد هشام السيد "دودو" و أحمد خيري وسيف الدرع ومحمد سند وأكرم يسري وأحمد الأحمر و يحيى خالد ومحسن رمضان ومحمد ممدوح هاشم وإبراهيم المصري ووسام نوار وأحمد عادل".

وضمت قائمة التايكوندو كلًا من: "سيف عيسى وعبدالرحمن وائل ونور حسين وهدايا ملاك".

وفي القوس والسهم: "أمل أدم ويوسف طلبة".

وفي الملاكمة: "عبدالرحمن عرابي ويسري رزق الله".

وفي ألعاب القوى: "مصطفى عمرو ومحمد مجدي ومصطفى الجمل وإيهاب عبدالرحمن وبسنت حميدة".

وفي الجودو: "محمد عبدالموجود ومحمد عبدالعال ورمضان درويش".

وفي الكاراتيه: "جيانا فاروق وفريال أشرف ورضوى السيد وعلي الصاوي وعبدالله ممدوح".

وفي الريشة الطائرة: "هادية حسني وضحى هاني وأدهم حاتم الجمل".

وفي الثلاثي: "بسملة السلاموني وٕابتسام زايد من اتحاد الدراجات".

وفي الرماية "عزمي محيلبة ومصطفى حمدي وأحمد زاهر وعبدالعزيز محيلبة ويوسف مقار وأسامة محمد وسامي عبدالفتاح وماجي العشماوي والزهراء محمد ورضوى السيد وهالة الجوهري".

وتتطلع البعثة المصرية لحصد الميداليات في أولمبياد طوكيو من خلال:

فريق كرة اليد الذي تطور أداءه بصورة كبيرة.

وهداية ملاك وسيف عيسي لاعبي منتخب التايكوندو.

وأميرة قنديل وهايدي عادل في الخماسي الحديث.

وفريدة عثمان وعلي خلف الله في السباحة.

وعمر عصر في تنس الطاولة بجانب المعجزة المصرية في تنس الطاولة، هنا جودة التي تم وضعها في القائمة الاحتياطية تحسبًا لإصابة أي لاعب، وتعد أصغر لاعبة مصرية في الأولمبياد، حيث لم يتعد عمرها 13 عامًا، بينما قد تصبح ثاني أصغر لاعبة تسجل مشاركتها في تاريخ الأولمبياد بعد السورية هند ظاظا صاحبة الـ12 عامًا، التي تأهلت للأولمبياد بعد فوزها بذهبية بطولة غرب أسيا التي أقيمت في الأردن 2020.

كما تعول البعثة المصرية في حصد ميداليات علي:

علاء الدين أبوالقاسم في سلاح الشيش.

وميار شريف في التنس.

ومحمد كيشو في المصارعة.

ورامي الرمح إيهاب عبدالرحمن.

وهادية حسني في الريشة الطائرة.

وابتسام زايد في الدراجات.

وعزمي محيلبة في الرماية.

وكان المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة قد ذكر في مؤتمر صحفي قبل سفر البعثة مباشرة من القاهرة أن 134 لاعبًا سوف يمثلون مصر في أولمبياد طوكيو، مؤكدًا أنهم واجهوا العديد من الصعاب؛ لتجهيز اللاعبين بعد تأجيل الأولمبياد لمدة عام بسبب جائحة كورونا.

وقال حطب:"واجهنا العديد من التحديات والصعاب وكانت فترة توقف النشاط الرياضي هي الأصعب، وأيضًا تجهيز اللاعبين لعام إضافي سواء المتأهلين أو الباحثين عن فرصة التأهل.

وكان هذا التحدي غاية في الصعوبة، ولكن بتضافر كل الجهود والتعاون المثمر بين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة والاتحادات ودعم وزارة الشباب والرياضة تم تخطي هذه الصعاب، حتى تأهلنا بعدد 134 لاعبًا ولاعبة؛ ليكون هذا هو العدد الأكبر في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية".