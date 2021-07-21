"لسه الأماني ممكنة".. مصر تحلم بتكرار إنجاز عمره 20 عاماً في طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يستهل المنتخب الأولمبي المصري مشواره في المجموعة الثانية بأولمبياد طوكيو بملاقاة نظيره الإسباني في 22 يوليو الجاري بحثاً عن إنجاز غير مسبوق في سجلات أحفاد الفراعنة بعد الحصول على المركز الرابع مرتين من قبل في أولمبياد باريس 1928 وأولمبياد طوكيو 1964.

ويشارك المنتخب المصري الأولمبياد للمرة الــ12 في تاريخه حيث تأهل 11 مرة من قبل، أولها في نسخة 1920 وأخرها في لندن 2012.

وأوقعت القرعة احفاد الفراعنة في المجموعة الثانية بأولمبياد طوكيو رفقة اسبانيا والأرجنتين واستراليا .

وتأهل أحفاد الفراعنة لأولمبياد طوكيو 2020 بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام التي اقيمت في مصر عام 2019 بعد ان فاز علي كوت ديفوار في النهائي بهدفين مقابل هدف في مباراة ماراثونية ، ليتاهلا سوياً عن القارة السمراء إلى طوكيو.

ويلتقي المنتخب المصري مع اسبانيا يوم 22 يوليو ثم الأرجنتين يوم 25 يوليو ثم أستراليا 28 يوليو ذاته، ويعود الفراعنة للمشاركة في الأولمبياد بعد غياب تسعة اعوام حيث كان الظهور الأخير لهم في نسخة لندن عام 2012 قبل أن يخرج من دور الثمانية بخسارته أمام اليابان بثلاثية نظيفة.

وخاض المنتخب المصري 32 مباراة من قبل في الأولمبياد حيث فاز عشر مرات وتعادل أربع مرات وخسر 18 مرة ، واحرز 65 هدفا ومني مرماه ب87 هدفا.

ويقود أحفاد الفراعنة المدرب شوقي غريب صاحب الإنجازات الكبيرة في الكرة المصرية، والذي ولد 26 شباط/فبراير عام 1959 بمدينة المحلة الكبري وتألق في مركز خط الوسط في فريق غزل المحلة بالدوري المصري ، وذاع صيته في الفترة من عام 1979 وحتي نهاية حقبة الثمانينيات كما تألق في صفوف المنتخب المصري.

وعقب اعتزاله كرة القدم ، اتجه شوقي غريب إلي التدريب حيث يملك سجلاً ناصعاً وربما يكون ما بين أفضل خمسة مدربين في تاريخ الكرة المصرية فقد حقق برونزية بطولة العالم للناشئين مع منتخب المصري عام 2001 بالأرجنتين وكان مدرباً عاماً في جهاز حسن شحاته المدير الفني للمنتخب المصري الأول الذي توج بثلاثة ألقاب متتالية في كأس الأمم الإفريقية أعوام 2006 و 2008 و 2010 بجانب قيادته للمنتخب الأوليبي المصري للتتويج ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً والتي اقيمت بالقاهرة عام 2019 .

ويحلم شوقي غريب بتكرار إنجاز بطولة العالم بالأرجنتين وتحقيق ميدالية لمصر في الأولمبياد.

ويعتمد غريب علي مجموعة مميزة من اللاعبين في تلك النسخة أبرزهم رمضان صبحي جناح بيراميدز والذي خاض تجربتين إحترافيتين في ستوك سيتي وهيدرسفيلد الإنجليزيين وكذلك أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وناصر ماهر واحمد رمضان بيكهام لاعبو الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وعمار حمدي لاعب الإتحاد السكندري المعار من الأهلي بجانب الثلاثي فوق السن محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي ومحمود الونش لاعب الزمالك واحمد حجازي مدافع اتحاد جده السعودي.

وفقد المنتخب الإوليمبي المصري جهود محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي الذي حاول شوقي غريب ضمه ولكن ناديه رفض وكذلك مصطفي محمد لاعب جالطه سراي الذي رفض ناديه التركي التخلي عنه وعمر مرموش الذي رفض أيضاً ناديه الإلماني فولفسورج التخلي عنه .

وتضم القائمة الكاملة للفراعنة في طوكيو كل من محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمود جاد في حراسة المرمي ومعهم أحمد أبو الفتوح وكريم فؤاد وأحمد حجازي ومحمود الونش ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان "بيكهام" وأسامة جلال وكريم العراقي وأكرم توفيق وعمار حمدي وإمام عاشور وناصر ماهر ورمضان صبحي وإبراهيم عادل و عبد الرحمن مجدي وطاهر محمد طاهر وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن وناصر منسي.

وقال محمد يوسف المدير الفني لفريق الأهلي السابق وقائد المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد برشلونة عام 1992 أن القرعة لم تكن رحيمة بالفراعنة في طوكيو 2020.

وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن القرعة وضعتنا أمام منتخبين مرشحين للميدالية الذهبية وهم أسبانيا والارجنتين ولا يجب إغفال تطور الكرة في استراليا أيضاً.

وأوضح:" كنت قائداً للمنتخب الأولمبي المصري في برشلونة عام 1992 ولعبنا ضد اسبانيا وخسرنا منها بهدفين في طريقها نحو الفوز بالميدالية الذهبية..والأن يتكرر الموقف وهو صعب جداً نظرا لما تملكه إسبانيا من مواهب كبيرة ويكفي أن الماتادور سيعتمد على ستة لاعبين شاركوا مع المنتخب الأول في يورو 2020".

وتابع:" أعتقد ان موقفنا صعب للغاية ولكن لا يجب أن تتوقف الطموحات عند لاعبينا وشوقي غريب كمدير فني قادر لما يملكه من خبرات عميقة وطويلة على التعامل مع تلك المواقف".

وأكد محمد يوسف أن محمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش كانوا سيصنعون الفارق في طوكيو لو وافقت أنديتهم على انضمامهم لمنتخب الفراعنة.