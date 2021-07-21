مشاهدة مباراة الفيصلي والوحدات في بث مباشر الدوري الاردني اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الفيصلي والوحدات في الجولة الثالثة من الدوري الاردني للمحترفين، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 21 يوليو 2021.

تنطلق صافرة بداية مباراة الفيصلي والوحدات في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينتش، على ستاد عمان الدولي.

وتنقل مباراة الفيصلي والوحدات في الدوري الاردني على قناة الأردن الرياضية المجانية على القمر الصناعي نايل سات، ويتولى مهمة التعليق علىها المعلق الرياضي “خالد الغول”.

ويتساوى الوحدات مع الفيصلي في عدد النقاط حتى الآن خلال الموسم الحالي من الدوري الأردني، حيث جمع كل منهما 20 نقطة من 9 مباريات، بعد الفوز في 6 لقاءات والتعادل في مباراتين وخسارة لقاء، قبل مباراتهما المؤجلة اليوم، لكن الفيصلي يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف.

ويتطلع كلا الفريقين للفوز من أجل الانقضاض على صدارة جدول ترتيب الدوري الأردني التي يحتلها الرمثا حاليا برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.

كان الرمثا قد اقتنص صدارة جدول الترتيب التي كان يتشاركها مع الفيصلي والوحدات رغم تعادله السلبي مع مضيفه شباب الأردن السبت الماضي في الجولة العاشرة من المسابقة.