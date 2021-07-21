مشاهدة مباراة برشلونة وخيمناستيك في بث مباشر اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة برشلونة وخيمناستيك، المقرر لها ضمن مباريات اليوم الاربعاء 21 يوليو 2021، في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

تنطلق مباراة برشلونة وناستيك دي تاراغونا في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، على ملعب يوهان كرويف في مدينة برشلونة باقليم كتالونيا، ويتسع لنحو ستة آلاف مشجع فقط.

وقرر نادي برشلونة بالاتفاق مع الهيئات المسؤولة السماح بحضور عدد من الجماهير في هذه المباراة، في أول ظهور للفريق خلال تحضيرات الموسم الكروي الجديد 2022/2021 قبل حوالي 20 يومًا من انطلاق الدوري الاسباني.

وتنقل مباراة برشلونة وخيمناستيك الودية على قناة Barca Tv التابعة لنادي برشلونة، ولن تنقل على أي قناة عربية بسبب حقوق البث الحصرية لإدارة النادي الكتالوني.

ويبدأ هذه المقابلة عدد كبير من اللاعبين المشاهير أمثال الحارس نيتو وثلاثي الدفاع سامويل أومتيتي وسيرجينو ديست وجيرارد بيكيه، بالاضافة إلى ثلاثي الوسط ريكي بويج وميراليم بيانيتش وسيرجي روبرتو.

وترجع آخر مباراة بين برشلونة وخيمناستيك إلى لقاء ودي أقيم يوم 12 سبتمبر 2020، وانتهى بفوز البرسا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكان هو الأول منذ 3 سنوات بين الفريقين عندما تعادلا وديًا يوم 4 أغسطس 2017 بنتيجة 1/1.

أما آخر لقاء رسمي كان قد جمع برشلونة وخيمناستيك فيرجع إلى 17 يونيو 2007، ضمن مباريات الدوري الاسباني، وشهد فوز عريض للعملاق الكتالوني بنتيجة 1/5، سجل منهم ليونيل ميسي ثنائية، وتكفل كارليس بويول ورونالدينيو وزامبروتا بثلاثة أهداف.

تشكيلة برشلونة اليوم

نيتو

بالدي – أومتيتي – جيرارد بيكيه – سيرجينو ديست

سيرجي روبيرتو – ميراليم بيانيتش – ريكي بويج

يوسف ديمير – اسكوبار

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