مشاهدة مباراة جالاتا سراي وايندهوفن في بث مباشر بتأهيلي دوري ابطال اوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية لـ مشاهدة مباراة جالاتا سراي وايندهوفن في بث مباشر بقمة مباريات اليوم الاربعاء في الدور التأهيلي لبطولة دوري ابطال اوروبا 2022/2021.

يحل نادي جالاتا سراي بقيادة المهاجم المصري مصطفى محمد ضيفًا على ملعب نادي ايندهوفن الهولندي «فيليبس ستاديون» في ذهاب الدور التأهيلي الثاني ببطولة دوري ابطال اوروبا

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على شاشة قناة أون تايم سبورت المصرية المفتوحة عبر النايل سات، بعدما تجاهلت قنوات بي إن سبورتس القطرية الحصول على حق بث مباريات الأدوار التأهيلية هذا الموسم.

ويعلق على مباراة جالاتا سراي التركي وايندهوفن الهولندي، المعلق الرياضي المصري حاتم بطيشة، على أن يتواجد في الاستوديو التحليلي أسطورة بيشكتاش ومنتخب مصر أحمد حسن.

وسييدير مباراة جالاتا سراي وايندهوفن الحكم الدولي الاسباني أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز صاحب الـ 38 عامًا، العائد لإدارة مباريات الأدوار التأهيلية ببطولة دوري ابطال اوروبا بعد غياب 3 أعوام، عندما أدار لقاء أياكس وشتورم جراتز يوم 25 يوليو 2018.

ولم يحصل الحكم على أي مباراة في دوري أبطال أوروبا خلال الثلاث سنوات الماضية، مكتفيًا بمشاركته في بطولة الدوري الأوروبي والتي أدار فيها مباراتين عامي 2019 و2020، الأولى بين بيشكتاش وسبورتينج براجا، والثانية بين هوفنهايم وريد ستار.

واستعد ايندهوفن الهولندي لمباراة اليوم ضد جالاتا سراي بخوض 4 مباريات ودية، انتهت 3 بفوزه ومباراة بالتعادل، واستطاع هجوم الفريق تسجيل 17 هدفًا، واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط.

بينما لعب جالاتا سراي التركي ضد دينامو بوخاريست الروماني وقاسم باشا التركي وديًا، واستطاع الفوز 1/2 و2/4 – على الترتيب -.

وترجع آخر مواجهة بين جالاتا سراي وايندهوفن إلى يوليو 2018، عندما تقابلا في لقاء ودي انتهى بفوز PSV ايندهوفن بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أما آخر لقاء رسمي جمعهما، فيعود إلى تاريخ 31 أكتوبر 2006، في دور مجموعات دوري ابطال اوروبا عندما فاز PSV بهدفين دون رد سجلهما تيمي سيمونس وآرونا كونيه، وفي نفس النسخة، خسر جالاتا سراي على ملعبه امام ايندهوفن بنتيجة 2/1، ليودع جالاتا سراي المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، ويترشح ليفربول كمتصدر وايندهوفن كوصيف.

وفاز جالاتا سراي لآخر مرة على ايندهوفن يوم 30 اكتوبر 2001 بهدفين دون رد، في مرحلة دور المجموعات الأولى، وضمت المجموعة آنذاك نانت الفرنسي ولاتسيو الايطالي.

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