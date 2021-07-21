جدول مواعيد مباريات منتخب السعودية الاولمبي في اولمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة

يفتتح منتخب السعودية الاولمبي مبارياته في دور مجموعات اولمبياد طوكيو 2020 عندما يلاقي منتخب كوت دي فوار يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2021 على ملعب يوكوهاما.

وأوقعت قرعة دور مجموعات اولمبياد طوكيو 2020 المنتخب السعودي الاولمبي في المجموعة الرابعة الحديدية، والتي تضم كل من البرازيل والمانيا وكوت دي فوار.

وكان منتخب السعودية الاولمبي قد نجح في الترشح إلى دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو 2020 بعد احتلاله للمركز الثاني في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا بعد تعرضه للخسارة في المباراة النهائية أمام كوريا الجنوبية.

واستدعى المدير الفني لمنتخب السعودية الاولمبي سعد الشهري ثلاثة لاعبين فوق السن هم «ياسر الشهراني وسالم الدوسري وسلمان الفرج» وجميعهم من نادي الهلال، حامل لقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين.

وسيتواجد في تشكيلة منتخب السعودية الاولمبي 10 لاعبين وصلوا إلى 24 عامًا، سمحت اللجنة الأولمبية بالاتفاق مع الفيفا بمشاركتهم في الاولمبياد، وهم «أمين البخاري – زيد البواردي – عبد الله العامري – عبد الله حسون – عبد الباسط هندي – سامي النجعي – علي الحسن – أيمن الخليف – ناصر العمران – عبد الرحمن اليامي».

وتنقل جميع مباريات السعودية الاولمبي في اولمبياد طوكيو 2020 على قناة بي إن سبورتس، ومن المنتظر بث جميع مباريات العرب (مصر والسعودية) على البث المجاني بالنايل سات.

جدول مواعيد مباريات منتخب السعودية الاولمبي في طوكيو 2020

1- السعودية ضد كوت دي فوار | يوم الخميس 22 يوليو 2021، الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت مصر، 9:30 بتوقيت جرينيتش (ملعب يوكوهاما).

2- السعودية ضد المانيا | يوم الاحد 25 يوليو 2021، الساعة 14:30 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 13:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 12:30 بتوقيت جرينيتش (ملعب يوكوهاما).

3- السعودية ضد البرازيل | يوم الاربعاء 28 يوليو 2021، الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، 8:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش (ملعب سايتاما).

ملحوظة: قبل كل موعد من مواعيد مباريات السعودية في اولمبياد طوكيو، يقدم موقع الخليج 365 تغطية شاملة، بث مباشر وتشكيلة الفريق قبل المباراة وتقرير عن ابرز احداث المباراة والاهداف وردود أفعال اللاعبين.