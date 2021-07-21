جدول مواعيد مباريات منتخب مصر الاولمبي في اولمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة

يفتتح منتخب مصر الاولمبي مباريات دور مجموعات اولمبياد طوكيو 2020 عندما يلاقي نظيره الاسباني يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2021 على ملعب سابورو دومي.

وأوقعت قرعة دور مجموعات اولمبياد طوكيو 2020 المنتخب المصري الاولمبي في المجموعة الثالثة الصعبة، والتي تضم كل من اسبانيا والارجنتين واستراليا.

وكان منتخب مصر الاولمبي قد نجح في الترشح إلى دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو 2020 بعد تتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والتي استضافتها القاهرة خلال شهر نوفمبر 2019.

وحاول مدرب منتخب مصر الاولمبي «شوقي غريب» الاستفادة من تأجيل اولمبياد طوكيو 2020 إلى صيف 2021 لإقناع إدارة نادي ليفربول الانجليزي بترك النجم محمد صلاح ليكون أحد ثلاثة لاعبين فوق السن، إلا أن محاولاته بأت بالفشل بسبب حاجة المدرب الالماني يورجن كلوب لجميع نجوم الريدز خلال المرحلة التحضيرية للموسم الجديد، حيث سينطلق الدوري الانجليزي يوم 14 أغسطس المقبل.

واستدعى شوقي غريب في ثلاثي فوق السن، كل من حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر الأول «محمد الشناوي»، وقلب دفاع اتحاد جدة أحمد حجازي، ومدافع الزمالك محمود حمدي الونش.

وسيتواجد في تشكيلة منتخب مصر الاولمبي 5 لاعبين وصلوا إلى 24 عامًا، سمحت اللجنة الأولمبية بالاتفاق مع الفيفا بمشاركتهم في الاولمبياد، وهم «ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام ورمضان صباحي وناصر منسي وطاهر محمد طاهر».

وتنقل جميع مباريات مصر الاولمبي في اولمبياد طوكيو 2020 على قناة بي إن سبورتس، ومن المنتظر بث جميع مباريات العرب (مصر والسعودية) على البث المجاني بالنايل سات.

جدول مواعيد مباريات منتخب مصر الاولمبي في طوكيو 2020

1- مصر ضد اسبانيا | يوم الخميس 22 يوليو 2021، الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة، الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت السعودية، 7:30 بتوقيت جرينيتش (ملعب سابورو دومي).

2- مصر ضد الارجنتين | يوم الاحد 25 يوليو 2021، الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة، الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت السعودية، 7:30 بتوقيت جرينيتش (ملعب سابورو دومي).

3- مصر ضد استراليا | يوم الاربعاء 28 يوليو 2021، الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، 14:00 بتوقيت السعودية، 11:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش (ملعب مياجي).

ملحوظة: قبل كل موعد من مواعيد مباريات مصر في اولمبياد طوكيو، يقدم موقع الخليج 365 تغطية شاملة، بث مباشر وتشكيلة الفريق قبل المباراة وتقرير عن ابرز احداث المباراة والاهداف وردود أفعال اللاعبين.