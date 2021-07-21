نهائي "أن بي ايه": ميلووكي باكس يحرز لقبه الأول منذ 50 عاماً

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ميلووكي (الولايات المتحدة) : أحرز ميلووكي باكس لقبه الأول في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين منذ 50 عامًا، بعد أن حسم سلسلة الدور النهائي أمام فينيكس صنز 4 2، بفوزه عليه 105 98 في المباراة السادسة الثلاثاء في ميلووكي.

وقاد العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي حصد جائزة أفضل لاعب في النهائيات فريقه الى لقب ثانٍ بعد 1971 بتسجيله 50 نقطة و14 متابعة، حارمًا صنز من لقبه الأول في تاريخه بعد أن فرّط الأخير بتقدم 2 صفر في السلسلة.

وأصبح باكس خامس فريق في تاريخ الدوري فقط يحرز اللقب بعد خسارته أول مباراتين، فيما بات أنتيتوكونمبو الذي قام بخمس تصديات للكرة سابع لاعب فقط في تاريخ النهائيات يصل إلى عتبة الخمسين نقطة.

وقال أنتتوكونبو بعد الفوز "أريد أن أشكر ميلووكي لأنهم آمنوا بي. أريد أن أشكر زملائي لأنهم لعبوا بكل قلب معي".

وقدم باكس أداءً هائلا في الأدوار الإقصائية على أرضه، إذ خسر مرة واحدة مقابل 10 انتصارات وهو أفضل سجل لأي فريق في تاريخ الـ"بلاي أوف".

كان اللاعب الحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري في الموسمين الماضيين مهددًا بالغياب عن المباراة الأولى في السلسلة النهائية بسبب إصابة في ركبته، لكن أنتيتوكونمبو البالغ 26 عامًا بات ثالث لاعب بعد مايكل جوردان وحكيم أولاجوون يحصد جائزتي أفضل لاعب في النهائيات وأفضل مدافع في الدوري في موسم واحد.

وعلّق مدربه مايك بادنهولتسر "إنه إنسان مميز. لقد تعلّمت الكثير منه. إنه قائد مميز. هؤلاء اللاعبون هم أبطال كل يوم. كانوا حرصين على التطور كل يوم".

وتجمّع 65 ألف شخص في منطقة "دير ستريكت" خارج ملعب "فيسيرف فوروم" الذي ملأه 20 ألف مشجع وشاهدوا المباراة على شاشات عملاقة في أمسية لم يخيب مع نهايتها فريقهم آمالهم.

وأكد أنتيتوكونبو "أنا سعيد أني تمكنت من تحقيق ذلك مع هذا الفريق من أجل ميلووكي. ويقول المدرب +باد+ أنه علينا تكرار ذلك".