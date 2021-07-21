أولمبياد طوكيو: انطلاق المنافسات الرياضية في فوكوشيما

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فوكوشيما (اليابان) : انطلقت المنافسات الرياضية في أولمبياد طوكيو الصيفي الأربعاء، قبل يومين على افتتاحه رسميًا، بمباريات السوفتبول في فوكوشيما التي تعرّضت لزلزال وكارثة نووية عام 2011.

وفازت اليابان بنتيجة ساحقة على أستراليا 8 1 في أولى المسابقات الرياضية للألعاب المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، أمام مدرجات خالية بسبب حظر الجماهير في ظلّ حالة طوارئ صحية مفروضة في البلاد.

وأراد المنظمون إطلاق المنافسات من المنطقة التي تعرضت لكارثة نووية في آذار/مارس 2011، بعد زلزال مدمّر بقوة 9 درجات قبالة الساحل الشمالي الشرقي وتسونامي هائل أدى الى انصهار نووي وتلويث المناطق المجاورة بالإشعاع، ما جعل بعض البلدات غير صالحة للسكن لسنوات وشرّد عشرات الآلاف من السكان.

تقام الألعاب في فقاعة صحية محكمة حيث يتم إخضاع اللاعبين لفحوص "كوفيد 19" يوميًا مع اعتماد مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، بحال تواجدهم خارج المنافسات، التمارين، تناول الطعام أو النوم.