شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تتحرك لإقامة معسكر إعداد مغلق فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت، منذ قليل، حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك متجهة إلى الإسكندرية للانتظام فى معسكر مغلق ببرج العرب، ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثانى وأبها السعودى يومى 26 و29 أغسطس الجارى على الترتيب.

وسيستمر الفريق فى معسكره حتى يوم 2 أغسطس المقبل، قبل أن يعود إلى القاهرة للانتظام فى معسكر جديد استعدادا لمباراة غزل المحلة، ويعود الزمالك بعد المباراة إلى الإسكندرية مرة أخرى عقب لقاء المحلة للانتظام فى معسكر جديد استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم 6 أغسطس المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، ويرغب المدرب الفرنسى عدم تشتيت اللاعبين بأى شىء سوى التركيز فى الدورى، ولعب كل مباراة بمثابة لقاءات الكأس، خاصة فى ظل المنافسة مع الأهلى الذى يحتل المركز الثانى برصيد 51 نقطة، إلا أن الأخير خاض 23 مباراة حتى الآن ويتبقى له 5 مباريات مؤجلة.