شكرا لقرائتكم خبر عن هداية ملاك عن حمل علم مصر في افتتاح الاولمبياد : شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو وصاحبة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، عن سعادتها، لاختيارها لحمل علم مصر في حفل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، حيث من المقرر أن يقام حفل افتتاح الاولمبياد بعد غد الجمعة، على ان تستمر المنافسة حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.

وكتبت بطلة مصر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، : "من 5 سنين، اتفاجئت باختيارى من قبل اللجنة الاوليمبية المصرية لحمل علم مصر فى ختام اوليمبياد ريو دى جانيرو 2016 فى شرف كبير ما كنتش اتوقعه ولا فكرت فيه ، ويوم وقفة عرفة علمت باختيارى لحمل علم مصر فى حفل افتتاح اوليمبياد طوكيو بالاشتراك مع البطل الاوليمبى علاء ابو القاسم".

وتابعت : "الفضل والعزة اولاً واخيراً من عند ربنا ..تشرفت باختيارى لتمثيل بلدى وزمايلى من الرياضيين الأبرز فى افريقيا والعالم (اللى كثير منهم يستحقوا شرف حمل العلم وان لم يقع الاختيار عليهم المرة دى) فى اكبر محفل رياضى فى التاريخ، عايزه كمان اشكر كل حد وقف جنبي علشان اوصل للحظه دي، ويارب التوفيق لنا جميعا فى رفع علم بلدنا وتشريفها واننا نكون عند حسن ظن ملايين المصريين".