شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية..مصر تفوز بميداليتين أولمبيتين بأثر رجعى 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حققت مصر فى الدورة الاولمبية التى أقيمت فى لندن 2012 ، ميداليتان فضيتان، الأولى عن طريق كرم جابر فى المصارعة، والثانية عن طريق علاء ابو القاسم فى السلاح ، ولكن بعد مرور 5 سنوات حصدت مصر ميداليتان أخرتان من نفس الدورة بأثر رجعى لمنتخب رفع الاثقال، ولكن كيف حدث ذلك؟! .

أعلن الاتحاد الدولى لرفع الاثقال عام 2016، منح مصر ميداليتان بخلاف ما تحقق فى لندن، بحصول عبير عبد الرحمن لاعبة منتخب رفع الاثقال على الميدالية الفضية ، وحصول طارق يحيى لاعب المنتخب أيضا بميدالية برونزية .

وحصل اللاعب على البرونزية بعد ثبوت تعاطي صاحب المركز الثالث بطل روسيا للمنشطات ، و كذلك حققت عبير الفضية بعد أن أعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية سحب الميداليات التى حققها لاعبات كازاخستان و روسيا و بيلاروسيا وهى عبارة عن الذهبية والفضية والبرونزية نتيجة تورط اللاعبات في تناول المنشطات، وبذلك أصبح إجمالى ميداليات مصر المحتسبة من اولمبياد لندن 4 ميداليات مقسمة الى 3 فضيات ، و برونزية .

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020، فى الواحدة ظهر 23 يوليو، بحضور جميع أفراد البعثة المصرية، حيث يشارك اللاعبون فى طابور العرض بالبطولة، والذى يتم خلاله رفع علم مصر عن طريق أحد الأبطال المصريين المشاركين فى الدورة الأولمبية.