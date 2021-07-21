الامارات | ليفربول يعلق على هدف محمد صلاح في التمرين: "سريع كالبرق وحاسم كالسيف"! (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعلق على هدف محمد صلاح في التمرين: "سريع كالبرق وحاسم كالسيف"! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نادي ليفربول عبر حسابه في "تويتر" فيديو من استعداداته للموسم الجديد في معسكره المقام حاليا في النمسا ظهر خلاله النجم المصري محمد صلاح في أحسن صورة فنياً وبدنياً مما دفع النادي الإنجليزي للتغزل ب"الفرعون" معلقاً على الفيديو: "سريع كالبرق وحاسم كالسيف".

وتألق صلاح خلال التدريبات برفقة زميله الإنجليزي أرنولد الذي مرر له كرة من منتصف الملعب ركض خلفها النجم المصري بسرعة فائقة قبل أن يسجل هدف من انفراد بالمرمى.

ويدشن ليفربول مبارياته في الدوري الإنجليزي بمواجهة نوريتش سيتي في 14 من الشهر المقبل، إذ يسعى "الريدز" إلى استعادة اللقب من مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي.

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