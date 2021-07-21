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الامارات | ليفربول يعلق على هدف محمد صلاح في التمرين: "سريع كالبرق وحاسم كالسيف"! (فيديو)

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محمد الحتو - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نادي ليفربول عبر حسابه في "تويتر" فيديو من استعداداته للموسم الجديد في معسكره المقام حاليا في النمسا ظهر خلاله النجم المصري محمد صلاح في أحسن صورة فنياً وبدنياً مما دفع النادي الإنجليزي للتغزل ب"الفرعون" معلقاً على الفيديو: "سريع كالبرق وحاسم كالسيف".

 

وتألق صلاح خلال التدريبات برفقة زميله الإنجليزي أرنولد الذي مرر له كرة من منتصف الملعب ركض خلفها النجم المصري بسرعة فائقة قبل أن يسجل هدف من انفراد بالمرمى.

ويدشن ليفربول مبارياته في بمواجهة نوريتش سيتي في 14 من الشهر المقبل، إذ يسعى "الريدز" إلى استعادة اللقب من مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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