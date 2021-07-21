شكرا لقرائتكم خبر عن السولية مداعباً قفشة : "هتجيب جول هجيب جول.. والأخير يرد"مستنيك علاطول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دارت وصلة هزار وتحدي بين ثنائي النادي الأهلي، محمد مجدي قفشة، وعمرو السولية، عبر موقع انستجرام، حيث قام قفشة بنشر صورة جمعته بعمرو السولية خلال احتفالهما بهدف السولية في شباك كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي فاز خلاله الأهلي بثلاثية نظيفة.

وكان محمد شريف قد افتتح التسجيل للأهلي، قبل أن يضيف قفشة الهدف الثاني، والسولية الهدف الثالث، فعلق السولية على صورة قفشة قائلاً "هتجيب جول هجيب جول"، ليرد عليه قفشة "مستنيك على طول".



قفشة والسولية (1)



قفشة والسولية (2)



قفشة والسولية (3)

يذكر أن هذا النهائي هو الثاني على التوالي الذي يسجل خلاله قفشة والسولية، بعدما قاد الثنائي الفريق الأحمر في نسخة موسم 2020، للفوز على الزمالك في نهائي القرن بنتيجة 2/1، حيث تقدم وقتها عمرو السولية قبل أن يضيف قفشة الهدف الثاني للأحمر.

ويستعد فريق النادي الأهلي لخوض أول مبارياته ببطولة الدوري بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي السبت الماضي بثلاثية نظيفة بالمغرب.

الأهلي يفقد ستة لاعبين بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو وهم ،محمد الشناوي ، أكرم توفيق ، ناصر ماهر ، صلاح محسن ، أحمد رمضان بيكهام وطاهر محمد طاهر ، كما يفقد الأهلي في مباراة الغد ، حسين الشحات للإصابة.