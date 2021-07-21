شكرا لقرائتكم خبر عن القاضية × الأهلي : انضمام 5 لاعبين جدد لقائمة الفريق في المونديال - فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الزميل محمد عراقى في برنامج القاضية × الأهلي المذاع على تليفزيون الخليج 365 أن هناك 5 لاعبين جدد سينضموا لقائمة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية، المقرر اقامته في شهر ديسمبر المقبل، عقب فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال افريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

وقال محمد عراقي في برنامج القاضية × الأهلي :"هناك 3 لاعبين تأكدت عودتهم بعد انتهاء الإعارة وهم محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر وأحمد ريان بالإضافة لكريم فؤاد صفقة الفريق الجديدة القادم من نادي النجوم، وأخيراً اللاعب الأجنبي الجديد والذي سيكون في مركز الجناح، ولازال هناك مفاضلة بين أكثر من لاعب قبل ضمه بشكل رسمي، ومن أبزر اللاعبين المتواجدين في الصورة الاورجوياني سيرينو والمغربي سفيان رحيمي والموزمبيقي لويس ميكيسوني.

القاضية × الأهلى برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.