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أولمبياد طوكيو.. الشراع والجمباز يتدربان فى اليابان استعدادا للبطولة

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القاهرة - سامية سيد -  

خاض الثنائي خلود منسى و على نبيل لاعبا منتخب الشراع التدريبات الخاصة بهم في المياه اليابانية بأول مرة بعد استلام القوارب استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية التى تنطلق بعد غد الجمعة.

 

كما أنهى عمر العربي لاعب المنتخب الوطني الأول للجمباز، تدريبه الرسمي استعدادًا للمشاركة في منافسات الأولمبياد. 

 

ويخوض "العربي" أولى منافساته يوم السبت المقبل الموافق 24 يوليو الجاري، في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت اليابان الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة على مركز إرياكي للجمباز.

 

ويشارك الجمباز المصري في الدورة الأولمبية بـ11 لاعب ولاعبة للمرة الأولى في التاريخ، في 3 أفرع وهي "الجمباز الفني - الجمباز الإيقاعي - جمباز الترامبولين".

 

وضم الفوج الأول من بعثة الجمباز كلًا من أحمد سعيد المدير الفني لمنتخب جمباز الترامبولين والقائم بأعمال رئيس البعثة، وبرفقته جمال مطر المدير الفني للجمباز الفني رجال، والهولندي "باتريك" المدير الفني الخاص باللاعبة زينة إبراهيم، وأماني جمال المدرب العام، واللاعبين "عمر العربي - ماندي عصام - زينة إبراهيم

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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