شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. رئيس الجودو: مدرب فرنسى بديلا لخبير المنتخب المصاب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو أنه تم التواصل مع مسئولى اللجنة الأولمبية بعد اكتشاف إصابة الخبير الجورجى بفيروس كورونا، للوقوف على اخر المستجدات فى طوكيو قبل انطلاق الأولمبياد.

وأضاف رئيس الجودو انه تم الاتفاق على الاستعانة بالخبير الفرنسى المسؤول عن تدريب رمضان درويش لاعب المنتخب، فى متابعة وتدريب الثنائي محمد عبد الموجود و محمد على لاعبا المنتخب .

وأشار مطيع فخر الدين انه تم الاطمئنان على اللاعبان والتأكد من سلامتهم وسلبية المسحة الخاصة بهم، قائلا: اطمنوا متخافوش اللاعبين بخير

كان عمرو سليم عضو مجلس إدارة اللجنة الاولمبية و الملحق الإعلامي للبعثة الإعلامية صرح أن الاجراءات اليومية المطلوبة من جميع المقيمين بالقرية الاولمبية في طوكيو تتضمن عمل مسحة يومية و قد أظهرت اليوم عينة إيجابية من الخبير الأجنبي لمنتخب الچودو الهولندي الجنسية چورچيو چيفزچياني مع ملاحظة وصوله من مصر يوم 18 بعد عمل المسحات المطلوبة قبل السفر و كانت كلها سلبية و ايضا المسحة التي قام بها فور وصوله لمطار طوكيو كانت سلبية و كذلك المسحتان التي قام بها يومي 19 و20 في القرية الاولمبية و لكن هناك اختلاط حتمي لجميع دول العالم اثناء التواجد في الأولمبياد بالرغم من الاجراءات الحازمة.