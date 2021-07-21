شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم أردنى يدير مباراة مصر وأسبانيا فى أولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" قيادة مباراة المنتخب الوطني الأولمبي أمام نظيره الإسباني، في أولى منافسات دور الممجموعات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إلى طاقم تحكيم أردني.

ويقود المباراة حكم ساحة الأردني أدهم مخادمة و يعاونه أحمد الرالي ومحمد الكلاف كمساعدين أول وثان.

ويعد مخادمة البالغ من العمر 34 عاما هو حكم الساحة العربي الوحيد في أولمبياد طوكيو، وهو حكم دولي منذ 2013 وظهر في العديد من المسابقات الدولية من بينها مرحلة تصفيات المنطقة الآسيوية لكأس العالم 2018 في روسيا وكأس آسيا وكأس العالم تحت 20 سنة في بولندا 2019.

ويساعد طاقم التحكيم الأردني ،الحكم الرابع هيرويوكي كيمورا ، فيما يتولى قيادة تقنية حكم الفيديو المساعد التشيكي داجمار دامكوفا والإيطالي جوي ريتزولي، فيما يكون خالد نصار، منسقًا للمباراة

موعد مباراة مصر وأسبانيا في أولمبياد طوكيو

ويلتقي المنتخب الوطني بنظيره الإسباني، في التاسعة والنصف من صباح غدٍ الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو

قرعة منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020 كانت قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات إسبانيا، والأرجنتين وأستراليا