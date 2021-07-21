شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء الكثير من الأخبار الرياضية الهامة منها تصدر فرجانى ساسى لقائمة صانعى الأهداف فى الزمالك ، و عفو موسيمانى عن لاعب الدكة ، و رفض الزمالك شروط بيراميدز لشراء دونجا .