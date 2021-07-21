7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء الكثير من الأخبار الرياضية الهامة منها تصدر فرجانى ساسى لقائمة صانعى الأهداف فى الزمالك ، و عفو موسيمانى عن لاعب الدكة ، و رفض الزمالك شروط بيراميدز لشراء دونجا .
قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، تكريم منتخب مصر الاولمبي لكرة القدم بقيادة شوقى غريب، فى احتفالية المئوية المقرر لها شهر ديسمبر المقبل، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد المصرى لكرة القدم.
لازالت أزمة تغريم شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز ومنتخبنا الوطنى تُلقى بظلالها ليس داخل نادى بيراميدز فقط، لكن داخل الأهلى أيضاً والذى اعتبر الواقعة غير مسبوقة وتترجم حالة الاحتقان من الأهلى بين مسئولى الكرة فى بيراميدز.
استقر الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على فتح صفحة جديدة مع الثلاثى محمود كهربا وجونيور أجاي ومحمود متولى لاعبو الفريق بالدفع بهم في المباريات المقبلة بالدوري ومنحهم فرصة المشاركة من بداية المباريات بعد فترة غياب طويلة لاسيما في ظل غياب سداسى المنتخب الأولمبى محمد الشناوى وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن.
علم الخليج 365 أن إدارة الزمالك تتحفظ على شروط وطلبات بيراميدز الخاصة بالاستغناء عن نبيل عماد دونجا نجم وسط منتخبنا الوطني، والذى يرغب الزمالك في ضمه بقوة لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي عن صفوف الفريق بعد انتهاء عقده واقترابه من اللعب في الدوري القطري بداية من الموسم الجديد.