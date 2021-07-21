شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يتعرض لحادث سير.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، لحادث سير، ونشر جنش صورة لسيارته بعد تعرضها للحادث عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق عليها "الحمدلله".



جنش

وقرر الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عقد جلسة مع اللاعبين على هامش المعسكر من أجل الحديث حول التركيز في المنافسات القوية التى تنتظر الفريق سواء فى بطولتى الدورى الممتاز أو كأس مصر، خاصة فى ظل منافسة الأبيض على لقب الدورى هذا الموسم.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، ويرغب المدرب الفرنسى عدم تشتيت اللاعبين بأى شىء سوى التركيز فى الدورى، ولعب كل مباراة بمثابة لقاءات الكأس، خاصة فى ظل المنافسة مع الأهلى، الذى يحتل المركز الثانى برصيد 51 نقطة، إلا أن الأخير خاض 23 مباراة حتى الآن ويتبقى له 5 مباريات مؤجلة.

ومن المقرر، أن تشهد الجلسة التي سيعقدها كارتيرون مع اللاعبين الحديث حول ضرورة مواصلة الانتصارات فى المباريات المقبلة والتى ستكون بدايتها مباراة غزل المحلة، وعدم التركيز فى أى شىء آخر سوى تحقيق الانتصار وتخطى المباريات المتبقية من مسابقة الدورى، لحصد اللقب وإسعاد جماهير ميت عقبة.