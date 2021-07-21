شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. ظهور أول حالة كورونا إيجابية لخبير أجنبي ضمن البعثة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

صرح عمرو سليم عضو مجلس إدارة اللجنة الاولمبية و الملحق الإعلامي للبعثة الإعلامية ان الاجراءات اليومية المطلوبة من جميع المقيمين بالقرية الاولمبية في طوكيو تتضمن عمل مسحة يومية و قد أظهرت اليوم عينة إيجابية من الخبير الأجنبي لمنتخب الچودو الهولندي الجنسية چورچيو چيفزچياني مع ملاحظة وصوله من مصر يوم 18 بعد عمل المسحات المطلوبة قبل السفر و كانت كلها سلبية و ايضا المسحة التي قام بها فور وصوله لمطار طوكيو كانت سلبية و كذلك المسحتان التي قام بها يومي 19 و20 في القرية الاولمبية و لكن هناك اختلاط حتمي لجميع دول العالم اثناء التواجد في الأولمبياد بالرغم من الاجراءات الحازمة.

المدرب الهولندي مسؤول عن تدريب لاعبان فقط هما محمد عبد الموجود و محمد عبد العال و تم التأكد من أن مساحتهما سلبية و الحمد لله كما قامت اللجنة الطبية المصرية برئاسة الدكتور حسن كمال بعزل اللاعبين و وضعهم تحت الملاحظة احتياطياً عن باقي الفريق بينما سيقوم مدرب آخر فرنسي الجنسية سيصل مساء اليوم لطوكيو بتدريب كل من اللاعبين و اللاعب رمضان درويش الذي وصل الي طوكيو من لحظات قليلة اليوم من معسكر خارج مصر.

و قد صرح المهندس باسل عبد الله عضو اللجنة الاولمبية و نائب رئيس البعثة انه فور وصول المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية اليوم تم عمل اجتماع مع المسؤولين الإداريين و اللجنة الطبية لمتابعة الموقف و الاطمئنان علي حالة جميع أفراد البعثة