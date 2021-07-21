شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن غيابات الاهلي فى أول مباراة محلية بعد النجمة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق النادي الأهلي لخوض أول مبارياته ببطولة الدوري بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي السبت الماضي بثلاثية نظيفة بالمغرب.

الاهلي يواجه غيابات كثيرة في مباراة البنك الأهلي بالدوري لأسباب كثيرة وهو ما نرصده في سياق التقرير التالي:

س: متى بدأ الأهلي الإستعداد لمباراة البنك الأهلي؟

ج: الأهلي عاد من المغرب صباح الأحد الماضي وحصل على راحة يومي الأحد والأثنين ثم تدرب أمس وسيدخل معسكر مغلق اليوم إستعداداً لمباراة البنك الأهلي غداً في الدوري المصري.

س: ما هي غيابات الأهلي في مباراة البنك الأهلي غداً بالدوري؟

ج:الأهلي يفقد ستة لاعبين بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو وهم ،محمد الشناوي ، أكرم توفيق ، ناصر ماهر ، صلاح محسن ، أحمد رمضان بيكهام وطاهر محمد طاهر ، كما يفقد الأهلي في مباراة الغد ، حسين الشحات للإصابة.

س: ما هو حجم ومدة غياب حسين الشحات؟

ج: اللاعب تعرض للإصابة في مباراة كايزر تشيفز وأجرى أشعة أثبتت إصابته ويحتاج تأهيل وعلاج عشرة أيام ، وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي قال إن حسين الشحات، يعاني من جزع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة ، موضحاً أن اللاعب بدأ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل بداية من مران أمس، على أن يعود إلى التدريبات الجماعية في غضون 10 أيام.

ج: سيعتمد موسيمانى على دكة الأهلى والاستعانة ببعض اللاعبين البدلاء مثل أجايى وكهربا وغيرهما.