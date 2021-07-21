لاعبة الرماية البريطانية آمبر هيل تنسحب من أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعربت لاعبة الرماية البريطانية آمبر هيل، عن شعورها بالإحباط الشديد بعد انسحابها من منافسات دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، عقب تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت هيل هي المصنفة الأولى لفئة السيدات في مسابقة السكيت بمنافسات الرماية، حيث كانت مرشحة للفوز بميدالية في دورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق في اليابان بعد غد الجمعة.

وأكدت الجمعية الأولمبية البريطانية، أن عينة هيل جاءت إيجابية في فحوص فيروس كورونا المستجد، كما أضافت أنه لن يكون لها بديل للاعبة صاحبة 23 عاما.

وقالت هيل: "لا يوجد كلمات لوصف ما أشعر به الآن، بعد خمسة أعوام من الاستعداد والتدريب، أشعر بالإحباط الشديد بعدما جاءت عينتي إيجابية في فحوصات كورونا الليلة الماضية، مما يعني اضطراري للانسحاب من فريق الرماية البريطاني".