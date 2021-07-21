"4 لاعبين".. استبعاد أول رياضيين من أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أصبحت لاعبة تايكوندو تشيلية ومتزلجة هولندية ولاعب تنس طاولة تشيكى ولاعب كرة طائرة أمريكى أول رياضيين على مستوى فئتي الرجال والسيدات يتم استبعادهما من أولمبياد طوكيو بعد أن تبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء.

وجاءت نتيجة عينة لاعبة التايكوندو التشيلية فيرناندا اجيري، إيجابية بعد خضوعها لاختبار الكشف عن فيروس كورونا مرتين لدى وصولها طوكيو قادمة من اوزباكستان.

وكان من المقرر أن تشارك أجيري في فئة 57 كجم في منافسات التايكوندو للسيدات بأولمبياد طوكيو يوم الأحد المقبل.

كما جرى استبعاد المتزلجة الهولندية كاندي ياكوبس /31 عاما/ من الأولمبياد بعد تبين إصابتها بالعدوى.

وكان من المقرر أن تشارك ياكوبس في منافسات التزلج على الطريق للسيدات يوم الاثنين.

على الجانب الأخر تبين إصابة لاعب تنس الطاولة التشيكي بافل سيروتشيك ولاعب بفريق الكرة الطائرة الأمريكي ، لم يتم الكشف عن هويته، بفيروس كورونا.