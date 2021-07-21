هداية ملاك: تشرفت باختيارى لحمل علم بلدى فى أكبر محفل رياضى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

علقت هداية ملاك لاعب منتخب مصر للتايكوندو، على اختيارها لحمل علم مصر في حفل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

ومن المقرر أن يقام الحفل بعد غد الجمعة، على ان تستمر المنافسة حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.

واختارت اللجنة الأولمبية المصرية الثنائي هداية ملاك وعلاء أبو القاسم لحمل علم مصر في حفل الافتتاح.

وعلقت ملاك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "من ٥ سنين، اتفاجئت باختيارى من قبل اللجنة الاوليمبية المصرية لحمل علم مصر فى ختام اوليمبياد ريو دى جانيرو ٢٠١٦ فى شرف كبير ما كنتش اتوقعه ولا فكرت فيه ، ويوم وقفة عرفة علمت باختيارى لحمل علم مصر فى حفل افتتاح اوليمبياد طوكيو بالاشتراك مع البطل الاوليمبى علاء ابو القاسم".

وأضافت: "الفضل والعزة اولا واخيرا من عند ربنا ..تشرفت باختيارى لتمثيل بلدى وزمايلى من الرياضيين الأبرز فى افريقيا والعالم (اللى كثير منهم يستحقوا شرف حمل العلم وان لم يقع الاختيار عليهم المرة دى) فى اكبر محفل رياضى فى التاريخ".

وأتمت: "عايزه كمان اشكر كل حد وقف جنبي علشان اوصل للحظه دي، ويارب التوفيق لنا جميعا فى رفع علم بلدنا وتشريفها واننا نكون عند حسن ظن ملايين المصريين".