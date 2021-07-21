الكشف عن هوية المصاب بفيروس كورونا ضمن البعثة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

كشف عمرو سليم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية و الملحق الإعلامي للبعثة الإعلامية، تفاصيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا ضمن البعثة المصرية المتواجدة حاليا في طوكيو، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وأكد مصدر في البعثة المصرية المتواجدة في اليابان في تصريحات ليلا كورة، تسجيل أول حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا.

وأوضح سليم، أن الاجراءات اليومية المطلوبة من جميع المقيمين بالقرية الاولمبية في طوكيو تتضمن عمل مسحة يومية، وثبتت اليوم عينة إيجابية للهولندي چورچيو چيفزچياني الخبير الأجنبي لمنتخب الچودو.

وأكد سليم أن الهولندي وصول من مصر يوم 18 يوليو الجاري بعد عمل المسحات المطلوبة قبل السفر والتي جاءت جميعها سلبية، كذلك المسحتان التي قام بها يومي 19 و 20 في القرية الاولمبية و لكن هناك اختلاط حتمي لجميع دول العالم اثناء التواجد في الأولمبياد بالرغم من الاجراءات الحازمة.

وأشار إلى أن المدرب الهولندي مسؤول عن تدريب لاعبان فقط هما محمد عبد الموجود ومحمد عبد العال وتم التأكد من سلبية مسحتهما وتم عزلهما ووضعهما تحت الملاحظة.