وزير الرياضة يصل طوكيو لمساندة البعثة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

وصل صباح اليوم الأربعاء، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى العاصمة اليابانية طوكيو، لدعم ومساندة البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحرص صبحي، على متابعة الإجراءات الخاصة باستعدادات البعثة لحفل افتتاح الألعاب الأولمبية والتى من المقرر أن يشهدها وزير الرياضة برفقة العديد من مسؤولي الرياضة العالمية.

واجتمع وزير الرياضة ببعض المعنيين وإداري البعثة المصرية للاطمئنان على احوال البعثة وتوفر كافة المقومات الخاصة باستعدادات اللاعبين لخوض المنافسات .

من جانبه أكد وزير الرياضة أن الدولة المصرية كانت حريصة على توفير كل سبل النجاح للبعثة المصرية والتى تعد أكبر بعثة في تاريخ المشاركات الأوليمبية المصرية فضلا عن كونها اكبر بعثة على مستوى القارة الأفريقية.