كرة قدم.. خسارة ثقيلة لسيدات زامبيا في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - دب أ

تلقى المنتخب الزامبي للسيدات خسارة ثقيلة في الجولة الأولى من المجموعة F بنتيجة عشرة أهداف مقابل ثلاثة أمام المنتخب الهولندي.

سجل للمنتخب الهولندي فيفان ميديما في الدقائق 9، 15، 29 ، 59 فيما سجلت ليكي مارتينز في الدقيقتين 14 و 38 وسجلت شانسي فان سيندن هدف وجيل رورد هدف ولينيث بيرنشتاين هدف وفيكتوريا بيلوفا اختتمت مهرجان الأهداف في الدقيقة 80.

فيما سجلت القائد باربرا باندا هاتريك لمنتخب زامبيا في هذه المباراة.

وتضم هذه المجموعة البرازيل والصين، وكان المنتخب البرازيلي قد حسم أول مبارياته بالفوز بخماسية دون رد.