مواجهات نارية للمصريين في قرعة تنس الطاولة بأولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أسفرت قرعة رياضة تنس الطاولة عن مواجهات نارية للمنتخب الوطني سوءا على المستوى الفردي أو الجماعي (رجال وسيدات).

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني (رجال)، مع نظيره الصين بطل العالم والمصنف الأول عالميا في ثمن نهائي منافسات تنس الطاولة، بينما يلتقي منتخب السيدات المصري مع رومانيا في الدور ذاته.

أما على المستوى الفردي (سيدات)، فأسفرت القرعة عن مواجهة قوية ستجمع بين دينا مشرف والفائزة من بطلتي بولندا وأستراليا في الدور الثاني من منافسات فردي السيدات يوم الأحد المقبل (25 يوليو) في تمام السابعة صباحا، بينما ستواجه يسرا أشرف حلمي، منافستها الفرنسية يوان جيا نان في الدور الأول من منافسات فردي السيدات يوم السبت المقبل (24 يوليو) في تمام الثانية ظهرا.

أما على المستوى الزوجي المختلط، فسيلتقي الثنائي عمر العصار ودينا مشرف مع ممثلي كوريا الجنوبية جي هي جيون ولي سانجسو يوم السبت (24 يوليو) في تمام الخامسة صباحا.

جدير بالذكر أن قرعة الفردي رجال لم تتحدد بعد، ويمثل مصر الثنائي أحمد صالح وعمر العصار.