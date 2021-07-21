ألفيس يشعر بالقلق قبل افتتاح مشوار البرازيل بأولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعرب داني ألفيس الظهير الأيسر للمنتخب البرازيلي، عن شعوره بالقلق قبل افتتاح مشوار منتخب بلاده بدورة الألعاب الأولمبية، ضيفًا أن اللعب ضد ألمانيا سيكون بمثابة مواجهة خاصة ومهمة بالنسبة له رغم كل ما حققه في مسيرته الكروية.

وقال ألفيس / 38 عاما/: "رغم كل ما أملكه من خبرة، إلا أنني أعاني من بعض القلق والتوتر، أنه شعور رائع أن أكون هنا".

ولعب ألفيس مع أندية إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان قبل العودة إلى بلاده للعب مع فريق ساو باولو، وفاز بالعديد من الألقاب المحلية بالإضافة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، وبطولتي كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) في أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب البرازيل.

كما أبدى أندريه جاردين المدير الفني للفريق تحمسه للمباراة، والتي تعيد ذكريات المباراة النهائية لنسخة عام 2016 حينما فاز المنتخب البرازيلي بالميدالية الذهبية في ريو دي جانيرو.

وقال جاردين: "هي مباراة تعيد الذكريات، الفريقان يحترمان بعضهما كثيرا، وأتوقع مباراة صعبة".