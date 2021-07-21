الامارات | اشتباكات بين بوكا جونيورز الأرجنتيني والشرطة البرازيلية في نفق اللاعبين (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين بوكا جونيورز الأرجنتيني والشرطة البرازيلية في نفق اللاعبين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتبك لاعبو فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني مع الشرطة البرازيلية في النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس أثناء محاولتهم الاعتداء على حكم مباراة الفريق أمام أتلتيكو مينيرو البرازيلي، إذ حملوه مسؤولية خسارتهم الخروج من المنافسة في بطولة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم، مما دفع رجال الامن إلى اعتقال عدد منهم وسط أجواء مشحونة.

وأظهرت فيديوهات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي محاولات لاعبي بوكا جونيورز الوصول إلى الحكم الذي فضل الاختباء بغرفة ملابس الفريق البرازيلي، فيما كانت الشرطة البرازيلية تتصدى للاعبين بالاشتباك واستخدام الغاز المسيل للدموع لثنيهم عن الهجوم.

وكان أتلتيكو مينيرو قد فاز في المباراة بركلات الترجيح، وذلك بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي، لكن لاعبى بوكا جونيورز أبدوا غضبهم من عدم احتساب هدفين للفريق في مواجهة التي أقيمت في البرازيل وذلك بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار".



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