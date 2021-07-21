شكرا لقرائتكم خبر عن رغم غيابه عن الزمالك لـ 4 مباريات .. ساسى يتصدر قائمة صانعى الأهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال التونسي فرجاني ساسي يحافظ على موقعه في صدارة صانعي الأهداف بنادي الزمالك في الموسم الجاري، وذلك على الرغم من غيابه عن الفريق الأبيض لـ 4 مباريات متتالية منذ إعلانه الرحيل عن الفريق بعد نهاية عقده، ورفضه العودة إلى التدريبات عقب المعسكر الأخير لمنتخب بلاده.

ويتصدر فرجاني ساسي قائمة صانعي الأهداف في الزمالك حتى الآن برصيد 7 أهداف صنعها لزملائه، رغم غيابه عن مباريات الجونة، أسوان، ومصر المقاصة في الدوري والكأس.

وانقطع فرجاني ساسي عن تدريبات الزمالك في بداية يونيو الماضي، حيث كانت أخر مباراة خاضها مع الفريق الأبيض، هي مباراة الاسماعيلي في كأس مصر يوم 27 مايو الماضي، أي قبل 27 يوماً، حيث شارك في فوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.

ويحتل المغربي أشرف بن شرقي، المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف مع الزمالك خلال الموسم الجاري برصيد 6 أهداف، ويأتي أحمد سيد زيزو وشيكابالا في المركزين الثالث والرابع بنفس الرصيد 5 أهداف، بينما يحتل يوسف أوباما المركز الخامس برصيد 4 أهداف صنعها لزملائه.

وبشكل عام شارك فرجاني ساسي مع الزمالك في 102 مباراة، منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء قادماً من النجم الساحلي التونسي، حيث سجل ساسي 16 هدفاً وصنع 17 هدفاً أخر لزملائه بالفريق.

ويعد الهدف الأبرز لفرجاني ساسي مع الزمالك، هو الهدف الذي سجله في شباك النادي الأهلي هذا الموسم، والذي جاء في مباراة الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري العام، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث تقدم الأهلي أولاً عن طريق صلاح محسن قبل أن يتعادل ساسي للزمالك.