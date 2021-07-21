تردد القنوات المفتوحة لبث وإذاعة مباراة مصر وأسبانيا فى أولمبياد طوكيو

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القاهرة - سامية سيد - القنوات الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020، ستشمل قنوات شبكة بي إن سبورت والتى ستذيع مباراة مصر وإسبانيا عبر قناة بي ان سبورت المفتوحة والمقرر لها فى التاسعة صباح غد الخميس بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات المفتوحة لبث وإذاعة مباراة مصر وأسبانيا فى الأولمبياد

تردد bein sports القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:3/4

موعد مباراة مصر واسبانيا فى اولمبياد طوكيو

ويستهل منتخب مصر مبارياته بلقاء إسبانيا فى التاسعة والنصف صباح غد الخميس الموافق 22 يوليو، ثم مباراة الأرجنتين في نفس الموعد يوم الأحد 25 يوليو، ويختتم الفراعنة مبارياتهم في المجموعة بمواجهة أستراليا فى الواحدة ظهرا يوم الأربعاء 28 يوليو.

واختتم اليوم منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الإسبانى المقرر لها غدا في افتتاحية أولمبياد طوكيو فى تمام الساعة 9 ونصف صباحا

بدأ اليوم بمحاضرة فنية للجهاز الفني مع اللاعبين تم خلالها عرض لقاء اسبانيا مع اليابان الودي تم خلاله الوقوف علي نقاط القوه والضعف للفريق الاسباني وتحديد أدوار اللاعبين في الدفاع والوسط والهجوم .