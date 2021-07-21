شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. صبرى رحيل: أهوى مشاهدة الدورى الإنجليزى وأفلام الزعيم وأسمع حماقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب صبرى رحيل مدافع الإتحاد السكندرى .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة الدورى الإنجليزى

هل تحب دخول المطبخ ؟

أحيانا

ما الأكلة التى تفضلها؟

الأسماك

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

عادل إمام

من مطربك المفضل ؟

محمد حماقى

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمد صلاح