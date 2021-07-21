الامارات | أولمبياد طوكيو.. مارتا أول لاعبة تسجل في 5 نسخ متتالية

شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. مارتا أول لاعبة تسجل في 5 نسخ متتالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت البرازيلية مارتا أول لاعبة كرة قدم تسجل في خمس نسخ متتالية للأولمبياد بعد أن أحرزت هدفين في فوز ساحق 5-صفر على الصين في استاد مياجي في ريفو اليوم الأربعاء.

وسجلت مارتا، التي تعتبر على نطاق واسع أفضل لاعبة كرة قدم عبر التاريخ بحصولها على جائزة أفضل لاعبة في العالم خمس مرات وهو رقم قياسي، هدفها الأولمبي الأول في أثينا 2004 وبعد ثنائية اليوم رفعت رصيدها الإجمالي إلى 12 هدفا في الألعاب الأولمبية.

وافتتحت اللاعبة البالغ عمرها 35 عاما التسجيل في المباراة، ضمن المجموعة السادسة، في الدقيقة التاسعة من متابعة لكرة مرتدة وأضافت ديبينيا الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وسجلت مارتا هدفها الشخصي الثاني بتسديدة منخفضة من زاوية ضيقة في الدقيقة 74 قبل أن تنفذ أندريسا ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 82 ثم أكملت بياتريز الخماسية في الدقيقة 89.

كما دخلت زميلتهن فورميجا (43 عاما) التاريخ بعد أن أصبحت أول لاعبة كرة قدم تشارك في سبع نسخ للأولمبياد.

وشاركت لاعبة وسط ساو باولو في كل نسخ الأولمبياد منذ انطلاقتها في ألعاب أتلانتا 1996.

وتأمل فورميجا في تكليل مسيرتها بالفوز بميدالية ذهبية بعد الحصول على فضية في 2004 و2008 فيما انتهت مشاركتها في نسخة ريو 2016 على أرضها بمأساة عقب خسارة البرازيل في قبل النهائي والميدالية البرونزية.

وتضم المجموعة أيضا هولندا وزامبيا.

وفي وقت سابق بالمجموعة الخامسة فازت بريطانيا 2-صفر على تشيلي وأحرزت إيلين وايت لاعبة مانشستر سيتي الهدفين ومن بينهما أول هدف بالأولمبياد.

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