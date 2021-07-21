الامارات | مدرب الأهلي موسيماني.. مكافآته تعادل راتبه في 9 شهور

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي موسيماني.. مكافآته تعادل راتبه في 9 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري مكافأة مالية مجزية من مجلس الإدارة بعد التتويج باللقب العاشر في دوري أبطال إفريقيا إثر الفوز على كايزر تشيفز 3-صفر.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن شبكة "سوكر لادوما" الجنوب إفريقية بأن موسيماني سيحصل على مكافأة مالية قدرها 480 ألف دولار ليصبح إجمالي المكافآت التي تحصل عليها مدرب صن داونز السابق في الأهلي خلال تسعة أشهر ما يقرب من مليون دولار بعيدًا عن راتبه الشهري وقيمته 120 ألف دولار.

وكان الأهلي قد تعاقد مع موسيماني في أكتوبر 2020 وتمكن من قيادة الفريق للفوز بأربع بطولات (دوري أبطال إفريقيا مرتين، كأس مصر والسوبر الإفريقي بجانب برونزية كأس العالم للأندية) في حصيلة ممتازة للمدرب الحاصل على لقب أبطال إفريقيا ثلاث مرات بعدما كان قد ظفر به مرة واحدة مع فريق صن دوانز الجنوب إفريقي.

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