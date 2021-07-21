خطوة وحيدة تفصل الجزائري رياض محرز عن الانضمام إلى برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية إسبانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي دخل في مفاوضات رسمية من أجل انتقال نجمه الجزائري رياض محرز إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد محرز مشجعاً وفياً لبرشلونة، حيث أعلن أنه يحلم بارتداء قميص النادي الكتالوني منذ سنوات مضت.

وأفاد "راديو كتالونيا"، نقلاً عن مصدر له، بأن إدارة مانشستر سيتي ونظيرتها في برشلونة تدرسان إمكانية إبرام صفقات تبادلية في الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوفهما قبل الموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن إدارة نادي مانشستر سيتي وضعت إسم محرز، ورحيم سترلينج، وإيمريك لابورت، على طاولة المفاوضات، مشيراً إلى استعداد الفريق الإنجليزي لدراسة جميع المقترحات المقدمة من الطرف الإسباني بشأنهم.

من جانبه، استبعد موقع "fennecfootball" انتقال محرز أو حتى إتمام أي صفقة تبادلية بين برشلونة والسيتي هذا الصيف.

وأوضح الموقع أن ارتفاع أجور نجوم "السيتي" المرتبطين بالانتقال إلى الفريق الكتالوني، يصعب من إبرام أي صفقة تبادلية بين الناديين في الوقت الحالي، حيث تتجاوز أجور هؤلاء اللاعبين الحد الأقصى للأجور الذي حددته رابطة الدوري الإسباني.

وأشار إلى أن رياض محرز، على سبيل المثال، يتقاضى حالياً في مانشستر سيتي أجراً سنوياً قدرها 10.4 ملايين يورو، وهناك 10 لاعبين حاليين فقط في برشلونة يتقاضون أكثر منه.

ولفت الموقع إلى أن نادي برشلونة يعاني من مشكلة بسبب قانون اللعب المالي النظيف، وهو يجعله عاجزاً حتى الآن من تسجيل العقد الجديد لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يشار إلى أن محرز (30 عاماً) يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2023.