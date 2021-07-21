شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المنتخب الأولمبي يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة إسبانيا ويتدرب على ركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتم اليوم منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم ، تدريباته علي أحد الملاعب الفرعية استعدادا لمواجهة الغد أمام الفريق الاسباني في مستهل مشواره في اولمبياد طوكيو 2020.

بدأ اليوم بمحاضرة فنية للجهاز الفني مع اللاعبين تم خلالها عرض لقاء اسبانيا مع اليابان الودي تم خلاله الوقوف علي نقاط القوه والضعف للفريق الاسباني وتحديد أدوار اللاعبين في الدفاع والوسط والهجوم .

ثم انتهت المحاضره وتناول الفريق الغداء ثم التوجه الي ملعب التدريب والذي شارك فيه جميع اللاعبين واكدوا جاهزيتهم لمواجهة الفريق الاسباني

وسعي شوقي غريب خلال المران لزيادة جرعات الثقه لدي اللاعبين وانتهي المران بتسديد جميع اللاعبين ركلات الجزاء.

ومع نهاية المران وجه شوقي غريب كلمه للاعبين اكد خلالها علي ثقته وثقة الجماهير المصريه وأنهم قادرين علي العوده لمصر بانجاز مميز

في نفس الوقت تعاهد اللاعبون علي بذل اقصي جهد من اجل بدايه قويه في الدورة الاولمبية.