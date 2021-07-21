شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائى بطولة العالم للاسكواش بـ 4 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الثانية عشرة منتصف الليل، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة العالم للاسكواش، المقامة حالياً فى شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 22 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتقام اليوم 4 مباريات مثيرة، أبرزها لقاء مصري خالص يجمع علي فرج المصنف الأول على العالم للرجال، وحامل لقب النسخة قبل الماضية من بطولة العالم، وطارق مؤمن المصنف الثالث وحامل لقب النسخة الماضية، في لقاء يشبه النهائي المبكر للبطولة.

كما يلتقي محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً ونظيره النيوزلاندي بول كول المصنف الرابع، في مباراة مكررة من نهائي بطولة الجونة الماضية والتي فاز بها محمد الشوربجي.

وفي منافسات السيدات، تلتقي نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً للسيدات وحامل لقب البطولة في أخر نسختين مع نظيرتها الأمريكية أماندا صبحي.

بينما تواجه نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً، نظيرتها الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة على العالم.

ويعتبر طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً للرجال، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، هما حاملا لقب البطولة عن النسخة الماضية.

كما تعتبر هذه النسخة فاصلة فى تحديد التصنيف العالمى للرجال، خاصة مع تضاؤل الفارق بين على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً ومحمد الشوربجى المصنف الثانى.