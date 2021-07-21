شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. منتخب اليد يتدرب على صالة يويوجو باليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض منتخب مصر الأول لكرة اليد مران قوى اليوم بمشاركة منتخب إسبانيا على صالة يويوجو التي ستقام عليها مباريات المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

وأقيم مران اليوم على شكل تقسيمة بين منتخبنا الوطني لكرة اليد ومنتخب إسبانيا شهدت بعض التجارب من كلا المنتخبين قبل انطلاق مباريات البطولة.

ويستعد منتخبنا الوطني لكرة اليد لمواجهة البرتغال يوم 24 يوليو الجاري في أول المباريات في الدور الأول.

وحرص الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على حضور مران منتخبنا الأول لكرة اليد الذي أقيم اليوم على صالة يويوجو بمشاركة المنتخب الإسباني، وحرص أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد على التواجد معه ومشاهدة التدريب