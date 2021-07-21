شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. منتخب اليد يتدرب على صالة يويوجو باليابان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
خاض منتخب مصر الأول لكرة اليد مران قوى اليوم بمشاركة منتخب إسبانيا على صالة يويوجو التي ستقام عليها مباريات المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .
وأقيم مران اليوم على شكل تقسيمة بين منتخبنا الوطني لكرة اليد ومنتخب إسبانيا شهدت بعض التجارب من كلا المنتخبين قبل انطلاق مباريات البطولة.
ويستعد منتخبنا الوطني لكرة اليد لمواجهة البرتغال يوم 24 يوليو الجاري في أول المباريات في الدور الأول.
وحرص الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على حضور مران منتخبنا الأول لكرة اليد الذي أقيم اليوم على صالة يويوجو بمشاركة المنتخب الإسباني، وحرص أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد على التواجد معه ومشاهدة التدريب