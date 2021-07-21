شكرا لقرائتكم خبر عن أزمتان وراء انقلاب رمضان صبحى على بيراميدز.. والأولمبياد تحسم رحيله فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن شهور العسل بين رمضان صبحي وإدارة بيراميدز أوشكت على الانتهاء، بعد دخول الطرفيين في أكثر من أزمة خلال الفترة الأخيرة الأولى تمثلت في تأخر صرف مستحقات اللاعب ثم مطالبته بالموافقة على تقسيط قيمة راتبه على عدد من الأشهر، وهو الأمر الذي وافق عليه النجم الدولي لحل الأزمة، وتلقى رمضان صبحي العديد من العروض للرحيل عن بيراميدز أبرزها من جالاتا سراي التركي وأحد أندية الدوري الإيطالي، إلا أن الجناح الدولي قرر تأجيل البت في مسألة رحيله لما بعد انتهاء فعاليات أولمبياد طوكيو.

وعززت أزمة شريف اكرامي مع إدارة بيراميدز الخلاف بين رمضان صبجي وإدارة بيراميدز، بعد فرض إدارة النادي غرامة على اكرامي قدرها 100 الف جنيه على خلفية قيامة بتهنئة فريقه السابق الأهلي بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيان وانقذت أولمبياد طوكيو إدارة الكرة بنادي بيراميدز من ثورة رمضان صبحي والمتواجد حالياً في اليابان للمشاركة مع منتخبنا الأولمبي في الأولمبياد، والتي يستهلها منتخبنا الوطني بمواجهة نظيره الإسباني صباح غداً الخميس المقبل، ويرتبط رمضان صبحي بعلاقة قوية بشقيق زوجته وصديقه شريف اكرامي وبالتالي فهو يرفض ما حدث معه.

وتدرس إدارة بيراميدز الغاء العقوبة المفروضة على شريف إكرامي خوفاً من ثورة اللاعبين الكبار والذين سيتخذون صف شريف إكرامي حال استمرار التصعيد معه من إدارة الكرة في النادي وعلى رأسهم رمضان صبحي وعبد الله السعيد وأحمد فتحي، وذلك أملاً في استعادة الهدوء داخل غرفة الملابس خاصة وأن هدف الإدارة هو انهاء مسابقة الدوري في احد المراكز الأربعة الأولى للعب أحد البطولات الافريقية في الموسم الجديد.

وكان شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز قد هنأ النادى الأهلى بالتتويج باللقب العاشر لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، وكتب إكرامى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "مبروك للنادى الأهلى ولجماهيره العظيمة البطولة الأفريقية العاشرة، إنجاز كبير لجيل محترم من اللاعبين فرض نفسه وأثبت ذاته كامتداد لأجيال كتبت تاريخ كبير، دائما وأبدا يبقى الأهلي سببا رئيسيا فى اسعاد الملايين ألف مبروك لأبطال أفريقيا"، وتُوج فريق الأهلى بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين يوم السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.