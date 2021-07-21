شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشارك فى مونديال الأندية بتيشرت العاشرة وألوان قمصان جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتفق مسئولو الأهلي مع شركة الملابس الراعية للنادي على عددة تغيرات ستحدث في تيشرت النادي بالموسم الجديد، وهو الزى الذى سيظهر به الفريق أيضاً فى كأس العالم للأندية المقرر أن يشارك فيه بطل القارة السمراء بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

وأكد مسئولو الأهلي أن الزي الجديد سيشهد إضافة النجمة العاشرة بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة، كما سيشهد الزي تغييراً واضحاً في التصميم، فضلاً عن تغيير الوان القمصان الاحتياطية دون المساس باللون الأحمر لون الزي الأساسي والذى يعبر عن هوية النادى وبالتالي لا يُمكن المساس به.

ومن المقرر أن يشهد زي السفر وملابس التدريب تغييرات أيضاً وذلك بعد الجلسات التي عقدتها إدارة الأهلي مع نظرائهم في شركة الملابس الراعيةن خاصة بعد فوز الفريق ببطولة دوري أبطال افريقيا وترشحه للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتُوج فريق الأهلى بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مؤخراً بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.