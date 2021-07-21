شكرا لقرائتكم خبر عن أجاي يدخل حسابات موسيمانى فى مباراة الأهلي والبنك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الإستعانة بالنيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق في مباراة البنك الأهلي بالدوري بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الحالية .

Al ahly

ويرغب موسيماني في الإعتماد على الجناح النيجيري في المباريات المقبلة خاصة وأن الأهلي سيفقد أكثر من لاعب مهم ومؤثر في مركز الجناح أبرزهم طاهر محمد طاهر الذي يغيب بسبب مشاركته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو ومعه حسين الشحات للإصابة.

من ناحية أخرى ، قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، إن حسين الشحات، لاعب الفريق، يعاني من جزع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة.

وأوضح أن الشحات اشتكى من آلام؛ نتيجة تعرضه لكدمة قوية خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وخضع لأشعة رنين مغناطيسي خلال الساعات الماضية.

وأشار إلى أن اللاعب بدأ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل بداية من مران اليوم، على أن يعود إلى التدريبات الجماعية في غضون 10 أيام.

وعاد الأهلى لاستئناف تدريباته مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي غدا الخميس ، في إطار منافسات بطولة الدوري.