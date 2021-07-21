شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى وحجازى والونش فى تشكيل المنتخب الاولمبى الأساسى ضد اسبانيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر الاولمبي بقيادة شوقى غريب، غدا مواجهة غاية فى القوة والأهمية عندما يلتقى نظيره الاسبانى فى افتتاح مشوارهما فى أولمبياد طوكيو على ستاد سابورو دومى بتمام الساعة التاسعة والنصف صباحا.

ويعتبر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الاولمبي في مباراة الغد ، كل من محمد الشناوى في حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد رمضان بيكهام " أو أسامة جلال"، وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح وعمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحى ، وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.

شوقى غريب يضع خطة المنتخب الاولمبي أمام اسبانيا

وعقد شوقى غريب أكثر من جلسة من لاعبى المنتخب الأولمبى، لشرح خطة وطريقة اللعب أمام الماتادور الإسبانى بطل أوربا، والذى يضم بين صفوفه 6 لاعبين شاركوا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة وهم أوناي سيمون، إريك جارسيا، باو توريس، بيدري، داني أولمو، ميكيل أويارزابال.

وركز شوقى غريب وجهازه المعاون خلال التدريبات الأخيرة في طوكيو، على سرعة نقل الكرة وعدم الاحتفاظ بها كثيرا مع ضرورة تقارب الخطوط والتصويب على المرمى، خاصة وأن المنتخب الاسبانى يعتمد على المهارة والسرعة ويستطيع الوصول للمرمى من أقصر الطرق وكذلك يستغل أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف.

المنتخب الاولمبي يفتقد مصطفى محمد

ويفتقد المنتخب الاولمبي مصطفى محمد مهاجم الفريق الأساسى بعدما رفض جالطا سراى التركى السماح بالمشاركة فى الاولمبياد.