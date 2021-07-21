شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. جوزية ينفعل على بركات ويمنحه "زيرو" فى التقييم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

استعاد محمد بركات نجم الأهلي السابق، ذكرياته مع النادي الأهلي ومانويل جوزيه مدرب الفريق السابق، مؤكداً على أنه كانت تربطه علاقة مميزة بالخواجة البرتغالي، غير أنه في إحدى المباريات قيمه بأربعة أصفار طبقاً لمستواه الفني في اللقاء.

وقال بركات: في مرة كنا نلاعب إنبي، وكان مستوى الفريق سئ في الشوط الأول، وكنت ألعب في مركز الظهير الأيمن وهذه مسؤولية كبيرة وتحتاج مجهود كبير جداً، ففي الشوط الثاني نزل إسلام الشاطر ولعب ظهير أيمن، ولعبتفي وسط الملعب وسجلت هدف الفوز للأهلي في هذه المباراة وانتهت 1/0 لنا.

أَضاف: كنت أرى نفسي جيداً في ذلك اللقاء وفي اليوم التالي خلال المحاضرة الفنية، مانويل جوزية شرح بعض الأمور ثم بدأ وضع علامات التقييم للاعبين في اللقاء ثم تركني وعماد متعب حتى النهاية، ثم قال بالنسبة للثنائي شاهدتهم في غرفة الملابس وخلال الاستعداد للقاء وأثناء نزول الملعب، لكن وقفت على الخط ولم أراهم داخل الملعب أين ذهبتم من اللقاء.

واصل: كان يتحدث بشكل جدي للغاية وانفعل للغاية ونظر لى وإلى متعب أيضا وقال أنت زيرو وأنت زيرو، بعد نزول التدريبات ذهبت إليه وقلت له كنت أشعر أنني سئ في الشوط الأول لكن في الشوط الثاني أظن أنني لعبت بشكل أفضل فقال لي "أنت زيرو ..زيرو..زيرو".